Плющев: в ЦСКА говорят, что когда надо – соберутся, а докатились до седьмого места

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев выразил мнение о возможном преображении команд в Кубке Гагарина после нестабильных выступлений по ходу регулярного чемпионата.

«Не бывает таких чудес – сначала плохая регулярка, а потом вдруг чудесным образом в плей-офф всё пошло хорошо? Спорить не буду, это действительно так. Это подтверждает и пример ЦСКА – там тоже говорят, что, когда надо – соберутся, а докатились до седьмого места. Команда, которая настроена на большие результаты, она должна показывать стабильный результат на протяжении всего чемпионата. А когда команда играет на качелях – здесь можно ожидать чего угодно», — приводит слова Плющева «Татар-Информ».

Напомним, ЦСКА, набрав 71 очко в 64 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Накануне подопечные Сергея Фёдорова уступили на выезде ярославскому «Локомотиву» (4:5 ОТ).