«План удался на 90-95%». Мартемьянов — о победе «Амура» над «Барысом»

Главный тренер хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал уверенную домашнюю победу над казахстанским «Барысом» (4:1).

«План удался процентов на 90-95. Благодарен команде за правильную подготовку, за то, что оценили важность этого матча. Играли строго по заданию, особых вопросов у меня не было. Разве что концовка третьего периода, когда отдали контроль над шайбой сопернику. Если хотим играть в плей-офф, нельзя давать слабинку. Думаю, следующий матч будет сложнее — соперник сделает работу над ошибками, ребята там самолюбивые, будут биться», — приводит слова Мартемьянова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, «Амур», набрав 68 очков в 65 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, опережая «Нефтехимик» (65) на три балла. «Барыс» (48) – на последней, 12-й строчке.