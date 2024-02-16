Экс-игрок клубов КХЛ предположил, почему игра Панарина в плей-офф становится хуже

Бывший хоккеист клубов КХЛ Максим Рыбин назвал вероятные причины, по которым российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин играет хуже в плей-офф НХЛ.

«Его показатели в предыдущих регулярных сезонах были неплохими, но в борьбе навылет он потухал. Почему? Скорости там возрастают, как и уровень борьбы, из-за того что судьи дают играть. Ему действительно необходимо проявить себя. Как мы помним, в одно время даже ходили разговоры об обмене Артемия по причине его плохих выступлений там», — цитирует Рыбина RT.

Напомним, в нынешнем сезоне 32-лейтний Панарин сыграл 54 встречи, в которых забросил 31 шайбу и отдал 40 результативных передач. С 71 очком в активе форвард занимает шестое место в списке лучших бомбардиров НХЛ.