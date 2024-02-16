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Артюхин — о «Тракторе»: главный тренер потерял контроль над командой, есть разлад

Артюхин — о «Тракторе»: главный тренер потерял контроль над командой, есть разлад
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Бывший нападающий СКА и сборной России Евгений Артюхин высказался о последних матчах «Трактора» и работе главного тренера челябинского клуба Алексея Заварухина.

«Кажется, что главный тренер потерял контроль над командой. На данный момент что я вижу? Есть разлад. Много игроков собрано, каждый тянет на себя, не виден хоккей, какой был раньше. Если ситуация не изменится, в плей-офф им будет тяжело», — приводит слова Артюхина сайт КХЛ.

Напомним, в сегодняшнем матче челябинский клуб во Владивостоке одержал победу над местным «Адмиралом» со счётом 3:2. «Трактор», набрав 74 очка в 64 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (51) – на 11-й позиции. 18 февраля команды сыграют между собой вновь.

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