Экс-вратарь «Вашингтона»: Овечкин свирепый даже на тренировках

Бывший вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Михал Нойвирт рассказал о работе российского капитана столичного клуба Александра Овечкина на тренировках.

«Он свирепый даже на тренировках. Всегда хочет забить гол с каждым ударом. Он бросал шайбу с максимальной силой. Но я не мог себе позволить прийти к Алексу и сказать: «Эй, Ови, не бросай слишком сильно».

Томаш Вокоун приехал в Вашингтон из Флориды, и я попросил Воки поговорить с Алексом, чтобы он бросал не так сильно. Но Ови не стал слушать даже Вокоуна, который на тот момент уже был ветераном и огромной личностью в НХЛ. В тот момент я понял, что мне придётся к этому привыкнуть», — приводит слова Нойвирта Sports.cz.

В 49 матчах нынешнего сезона на его счету 37 (14+23) результативных действий при показателе полезности «-17».