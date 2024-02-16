Бывший голкипер «Вашингтона»: Овечкин — самый американизированный русский

Бывший вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Михал Нойвирт заявил, что у него остались только лучшие воспоминания от совместной игры с российским форвардом «столичных» Александром Овечкиным.

«Овечкин — один из лучших капитанов. Я бы сказал, что из всех россиян, с которыми я играл, он был самым американизированным. Хотя он большой патриот и тому подобное. Он отличный хоккеист с огромным талантом. Снимаю шляпу перед его карьерой», — приводит слова Нойвирта Sports.cz.

Напомним, голевая серия Овечкина началась ещё 27 января в матче с «Даллас Старз» (4:5 ОТ). В 49 матчах нынешнего сезона на его счету 37 (14+23) результативных действий при показателе полезности «-17». Отставание до рекорда легендарного Уэйна Гретцки сократилось до 58 шайб.