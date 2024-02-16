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Яромир Ягр высказался о церемонии поднятия его свитера на арене «Питтсбурга»

Яромир Ягр высказался о церемонии поднятия его свитера на арене «Питтсбурга»
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Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр высказался о церемонии поднятия его свитера и выведения номера на арене «Питтсбург Пингвинз», которая состоится перед игрой с «Лос-Анджелес Кингз» 19 февраля в 2:00 мск.

«Это большая честь. Я никогда не был парнем, который искал праздников и тому подобного, но это что-то особенное.

Не хочу показаться неправильным, но я никогда не ждал этого. Не знаю, как правильно сказать, но это не трофей. Мне просто нравилась эта игра, и мне повезло, что я мог зарабатывать на жизнь и играть в хоккей. Я никогда не думал ни о чём другом. Просто играть в эту игру, проводить время на льду — вот что мне было нужно. Я никогда не искал ничего другого или чего-то большего. Эта игра дала мне то, что было нужно», — приводит слова Ягра официальный сайт НХЛ.

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