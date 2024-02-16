Рыбин: не думаю, что Кучеров не обращает внимания на своё соперничество с Маккинноном

Бывший хоккеист клубов КХЛ Максим Рыбин высказался о борьбе российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона за звание лучшего бомбардира регулярки.

«Не думаю, что Никита действительно не обращает никакого внимания на своё соперничество с Маккинноном. Кому же не хочется выиграть „Арт Росс Трофи“ и „Харт Трофи“? Что касается его игры, 93 очка Кучерова — это просто впечатляюще. Но тут надо отметить и слаженность первой стартовой пятёрки „Тампы“: игроки действительно дополняют друг друга», — заявил Рыбин в интервью RT.

Напомним, в нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 93 (36+57) очка и заработав показатель полезности «+6». Он является лучшим бомбардиром лиги, опережая форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (89) на четыре балла.