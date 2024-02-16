Журналисты The Athletic описали последние игры «Вашингтона» с помощью хайку

Журналисты The Athletic описали последние игры «Вашингтон Кэпиталз» с помощью жанра традиционной японской лирической поэзии — хайку.

«Какова их статистика?

На сколько очков они отстали?

Какая разница? Ови забил», — написано в статье на сайте.

«Столичные» набрали 54 очков и отстают от идущего на восьмом месте «Детройт Ред Уингз» (58) на четыре балла. В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях с «Монреаль Канадиенс». Игра состоится 18 февраля и начнётся в 3:00 мск.

В 49 матчах нынешнего сезона на счету капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина 37 (14+23) результативных действий при показателе полезности «-17». Отставание до рекорда легендарного Уэйна Гретцки сократилось до 58 шайб.

Ранее нападающий «Вашингтона» Ник Дауд высказался о последних матчах клуба.