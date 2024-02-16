Защитник СКА рассказал, чувствуется ли, что лёд на «СКА Арене» с Северного полюса

Защитник СКА Сергей Сапего ответил на вопрос, чувствуется ли то, что лёд на «СКА Арену» привезли с Северного полюса. Ранее об этом рассказывал главный тренер армейцев Роман Ротенберг.

«Да, я слышал эту историю с утра на раскатке. Обычный лёд, ничего такого не чувствуется. Есть ли разница с Ледовым дворцом? Я не чувствую разницы. Хороший ли лёд на «СКА Арене»? Нормальный.

Как играется при 20-тысячной аудитории? Большой стадион, чувствуется, что много болельщиков приходит всегда. Гонят они нас вперёд. Это ощущается. Приятно на «СКА Арене» находиться и играть», — цитирует Сапего «Спорт день за днём».

Напомним, накануне армейский клуб всухую победил дома «Салават Юлаев» со счётом 2:0. В следующей встрече СКА сыграет дома с нижегородским «Торпедо» 18 февраля. Уфимская команда в Ярославле встретится с местным «Локомотивом» 17 февраля.