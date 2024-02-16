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Игорь Ларионов назвал позитивный момент в поражении «Торпедо» от «Сочи»

Игорь Ларионов назвал позитивный момент в поражении «Торпедо» от «Сочи»
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о поражении от «Сочи» (1:3), которое стало для нижегородского клуба вторым за последние три дня.

«Хозяев – с победой. Нашу команду, к сожалению, поздравить трудно, но позитивный момент – то, что [за] весь матч понравились энергетика, желание и страсть. Когда ты наносишь 42 броска и забиваешь один гол, этого мало, выиграть сложно. Сделаем выводы, готовимся дальше. 14 минут штрафа? В одном из перерывов я перебросился словами, когда мы получили удаление Артамонова. Понятно, что всегда можно ссылаться на арбитров, но они – тоже люди, все ошибаются, все по-разному видят хоккей. Соглашусь, что рвётся игровой ритм команды, потому что люди, которые должны созидать, сидят на лавке. В этом есть резерв, который надо подправить», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Сочи» сыграет 18 февраля в гостях с «Автомобилистом». «Торпедо» в этот же день в Санкт-Петербурге встретится со СКА.

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