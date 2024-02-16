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Форвард «Рейнджерс» Уилер помещён в долгосрочный список травмированных

Форвард «Рейнджерс» Уилер помещён в долгосрочный список травмированных
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Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Блейк Уилер помещён в долгосрочный список травмированных, сообщает журналист Крис Джонстон на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Блейк Уилер помещён в долгосрочный список травмированных командой «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела и не вернётся в нынешнем регулярном сезоне. Даже возвращение в плей-офф маловероятно, это будет зависеть от его восстановления и того, насколько далеко продвинется команда в розыгрыше Кубка Стэнли», — написал Джонстон.

Напомним, 37-летний нападающий получил травму на старте матча с «Монреаль Канадиенс» (7:4). Уилер не смог продолжить встречу после силового приёма от американского защитника канадского клуба Джейдена Страбла.

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