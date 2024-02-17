«Он забросил две шайбы русским». Ягр — о своём кумире в хоккее

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр рассказал историю, в которой назвал бывшего одноклубника по «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье своим главным кумиром в мировом хоккее.

«Для нас, чешских детей, была только одна цель: попасть в сборную. Это лучшее, что могло произойти с каждым из нас — играть за свою страну, за свою сборную. Не многим это удаётся, но это то, к чем ты стремишься, будучи ребёнком. Ты смотришь чемпионаты мира. Каждую игру сборной Чехии. Но я смотрел и другие матчи, я смотрел Канаду с Россией (в то время — СССР. — Прим. «Чемпионата»), потому что у русских всегда была лучшая команда на чемпионатах мира, т. к. профессионалы не приезжали. Был матч в 1985 году, Россия против Канады. Канада удивила, победив русских 3:2, а Марио забросил две шайбы. Благодаря тому, что Канада победила Россию, у Чехии был шанс выиграть золото. В противном случае у неё этого шанса бы не было. Так что все болели за Канаду. Та игра начиналась что-то около 10 вечера. Мои родители уже спали. Я был единственным в семье, кто смотрел матч, и в той игре он забил два гола. В школе у нас были парты, но нам не разрешали писать на них, однако я исписал весь стол фамилией Лемье. Я сходил по нему с ума. Я всегда верил в бога. Всегда верил в высшую силу. Постоянно верил в то, что любое твоё желание сбудется. Я хотел однажды сыграть вместе с ним. В 1990-м это произошло. Для меня Марио навсегда просто друг. Я всегда хотел быть лучшим, но не когда я играл в его команде. Я не возражал против того, чтобы быть вторым. Я не знаю почему, но он единственный парень, по отношению к которому я не возражал, если он будет лучше меня. Я знал что-то вроде того, что, если он будет играть, я никогда не стану лучшим снайпером. Я знал это, и это не произошло. Я никогда не возражал. Я слишком сильно его уважал, так что мне это было не нужно», — приводит слова Ягра пресс-служба «Питтсбурга».

Напомним, 19 февраля перед матчем с «Лос-Анджелес Кингз» «Питтсбург» поднимет под своды арены свитер с фамилией Ягра, а также выведет его номер из обращения.