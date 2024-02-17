Новичок «Рейнджерс» может войти в историю, дебютировав в НХЛ в матче на открытом воздухе

Новичок «Нью-Йорк Рейнджерс» Мэтт Ремпе, который в пятницу был вызван клубом из АХЛ вместо получившего травму Блейка Уилера, может войти в историю НХЛ уже по факту своего выхода на лёд.
21-летний нападающий может стать первым игроком в истории лиги, который дебютирует в ней в матче на открытом воздухе. 18 февраля «копы» проведут игру в рамках «Зимней классики» с «Нью-Йорк Айлендерс» на 82-тысячном стадионе «Метлайф-стэдиум».
«Это будет невероятно, чертовски интересная история. Думаю, я справлюсь. Я играю в тяжёлый, силовой хоккей, который базируется на адреналине. Я думаю, что буду на пределе сил, поэтому ожидаю, что буду получать кайф. Это было бы невероятным. Как можно не делать этого при всех болельщиках на свежем воздухе? Это классика хоккея», — приводит слова Ремпе официальный сайт НХЛ.
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