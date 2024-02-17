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Новичок «Рейнджерс» может войти в историю, дебютировав в НХЛ в матче на открытом воздухе

Новичок «Рейнджерс» может войти в историю, дебютировав в НХЛ в матче на открытом воздухе
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Новичок «Нью-Йорк Рейнджерс» Мэтт Ремпе, который в пятницу был вызван клубом из АХЛ вместо получившего травму Блейка Уилера, может войти в историю НХЛ уже по факту своего выхода на лёд.

21-летний нападающий может стать первым игроком в истории лиги, который дебютирует в ней в матче на открытом воздухе. 18 февраля «копы» проведут игру в рамках «Зимней классики» с «Нью-Йорк Айлендерс» на 82-тысячном стадионе «Метлайф-стэдиум».

«Это будет невероятно, чертовски интересная история. Думаю, я справлюсь. Я играю в тяжёлый, силовой хоккей, который базируется на адреналине. Я думаю, что буду на пределе сил, поэтому ожидаю, что буду получать кайф. Это было бы невероятным. Как можно не делать этого при всех болельщиках на свежем воздухе? Это классика хоккея», — приводит слова Ремпе официальный сайт НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
7 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Эванс (Андерсон, Пирсон) – 14:29     1:1 Крайдер (Зибанеджад, Труба) – 31:09     2:1 Кайлли (Линдгрен, Фокс) – 32:27     3:1 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 34:43 (sh)     4:1 Крайдер (Панарин, Фокс) – 35:19 (pp)     4:2 Слафковски (Кофилд) – 36:30     5:2 Трочек (Панарин, Шнайдер) – 44:23     5:3 Кофилд (Мэтисон, Судзуки) – 46:53 (pp)     6:3 Крайдер (Зибанеджад, Веси) – 47:59     7:3 Какко (Фокс, Кайлли) – 49:56     7:4 Кофилд (Слафковски, Гуле) – 51:27    
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