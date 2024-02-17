Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Все результаты игрового дня НХЛ 17 февраля

Все результаты игрового дня НХЛ 17 февраля
Комментарии

Сегодня, 17 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом состоявшейся игры.

В Темпе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» уступила «Каролине Харрикейнз» (1:5). Российский голкипер гостей Пётр Кочетков отметился в этой встрече 30 сейвами. Его одноклубник и соотечественник Андрей Свечников закончил матч с полезностью «0».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2024, суббота. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Мартинук (Шей, Стаал) – 00:16     0:2 Чатфилд (Нечас, Друри) – 04:50     1:2 Гюнтер – 14:32     1:3 Джарвис – 26:28     1:4 Терявяйнен (Друри, Ноэсен) – 37:16 (pp)     1:5 Бантинг (Нечас) – 44:37    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Флорида Пантерз» с 74 очками после 54 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 80 очками после 55 матчей.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android