Все результаты игрового дня НХЛ 17 февраля

Сегодня, 17 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом состоявшейся игры.

В Темпе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» уступила «Каролине Харрикейнз» (1:5). Российский голкипер гостей Пётр Кочетков отметился в этой встрече 30 сейвами. Его одноклубник и соотечественник Андрей Свечников закончил матч с полезностью «0».

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Флорида Пантерз» с 74 очками после 54 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 80 очками после 55 матчей.