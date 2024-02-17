Все результаты игрового дня НХЛ 17 февраля
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Сегодня, 17 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом состоявшейся игры.
В Темпе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» уступила «Каролине Харрикейнз» (1:5). Российский голкипер гостей Пётр Кочетков отметился в этой встрече 30 сейвами. Его одноклубник и соотечественник Андрей Свечников закончил матч с полезностью «0».
НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2024, суббота. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Мартинук (Шей, Стаал) – 00:16 0:2 Чатфилд (Нечас, Друри) – 04:50 1:2 Гюнтер – 14:32 1:3 Джарвис – 26:28 1:4 Терявяйнен (Друри, Ноэсен) – 37:16 (pp) 1:5 Бантинг (Нечас) – 44:37
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Флорида Пантерз» с 74 очками после 54 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 80 очками после 55 матчей.
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