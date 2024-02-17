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Ягр: поначалу я вообще не умел бросать, но через 3 года я делал это почти лучше всех в НХЛ

Ягр: поначалу я вообще не умел бросать, но через 3 года я делал это почти лучше всех в НХЛ
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Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр рассказал о том, как в бытность молодым хоккеистом тренировал бросок под руководством известного в прошлом игрока и тренера «Питтсбург Пингвинз» Рика Кехо.

«Рики был прекрасным, невероятным парнем. Мы делали по 200, 300, 400 бросков за тренировку. Я вообще не умел бросать, но примерно через три года мой бросок был одним из лучших в НХЛ. Если ты тренируешься, нет ничего невозможного», — приводит слова 52-летнего Ягра журналистка Мишель Кречиоло в социальных сетях.

Напомним, 19 февраля перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» «Питтсбург» поднимет под своды своей арены свитер с фамилией Ягра, а также выведет его номер (68) из обращения.

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