Финский журналист выступил с жёсткой критикой российских игроков НХЛ после статьи Athletic

Финский журналист Антти Веннстрем раскритиковал российских игроков НХЛ после статьи издания The Athletic, в которой хоккеисты сожалеют, что могут не попасть на Олимпийские игры.

«The Athletic показывает многоуровневую журналистику, очень качественную, но эта статья — как будто со дна ведра с грязью.

В заголовке Кирилл Капризов, чей нынешний контракт стоит $ 45 млн, говорит, что «это кажется несправедливым». Основной текст начинается со скорби по поводу того, что все российские хоккеисты, возможно, не попадут на Олимпийские игры. Дорогой Кирилл, я придумал для тебя около 45 миллионов причин помалкивать о справедливости, когда такое происходит на Украине.

Очень скоро становится ясно, что никаких действительно критических и жёстких вопросов им не задают. Причина известна — это называют «политикой», что в наши дни является синонимом трусости.

Евгений Малкин говорит, что ситуация у них непростая. Евгений, я плачу крокодиловыми слёзами каждый раз, когда ты находишься в джакузи, спорткаре, пентхаусе.

Является ли это соломинкой, которую влиятельные лица НХЛ подбрасывают международному хоккейному сообществу, чтобы постепенно вновь принять российских игроков на хоккейных турнирах? Или это просто ленивое обеление хоккеистов? Прочитав это, я даже не знаю, кто бы меня больше разочаровал: журналисты или хоккеисты. В этом моральном кризисе нет ничего удивительного», — написал Веннстрем на финском сайте Jatkoaika.