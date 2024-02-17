«Ему было больно, когда его освистывали». Каспарайтис — о чувствах Ягра в Питтсбурге

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис рассказал о чувствах легендарного чешского нападающего Яромира Ягра, когда тот приезжал в Питтсбург после обмена из «Пингвинз».

«Это его очень беспокоило. Когда у нас была игра в Питтсбурге, он всегда говорил: «Они меня там ненавидят» — и я видел, как сильно ему было больно, когда его освистывали. Он любил играть в Питтсбурге. Я знаю, что он думал, что будет играть там всю свою карьеру, как это сделал Марио Лемье.

Он говорил: «Фанаты думают, что я подвёл Марио, и это так». Ягр действительно думал, что его уход подведёт Лемье», — приводит слова Каспарайтиса The Athletic.

Ранее тренер «Спартака» Алексей Ковалёв высказался о легендарном чешском нападающем Яромире Ягре, который в 52 года по-прежнему периодически выступает за «Кладно».