Сегодня, 17 февраля, в Омске состоится матч лидеров Восточной конференции в рамках регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» примет магнитогорский «Металлург». Встреча начнётся в 14:00 мск.
«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Авангард» — «Металлург» Мг: кто победит в матче за первое место на Востоке КХЛ?»
В нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги команды встречались четыре раза: дважды побеждали «ястребы» (4:1, 4:3 ОТ) и дважды — «Магнитка» (3:2, 4:3 ОТ).
«Металлург» занимает первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 87 очков. «Авангард» набрал на балл меньше и идёт вторым на Востоке.