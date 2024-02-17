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«Авангард» — «Металлург» Мг: кто победит в матче за первое место на Востоке КХЛ?

Сегодня, 17 февраля, в Омске состоится матч лидеров Восточной конференции в рамках регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» примет магнитогорский «Металлург». Встреча начнётся в 14:00 мск.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 февраля 2024, суббота. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Авангард» — «Металлург» Мг: кто победит в матче за первое место на Востоке КХЛ?»

В нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги команды встречались четыре раза: дважды побеждали «ястребы» (4:1, 4:3 ОТ) и дважды — «Магнитка» (3:2, 4:3 ОТ).

«Металлург» занимает первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 87 очков. «Авангард» набрал на балл меньше и идёт вторым на Востоке.