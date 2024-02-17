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Форвард «Рейнджерс» Панарин покатался с сыном на стадионе под открытым небом

Форвард «Рейнджерс» Панарин покатался с сыном на стадионе под открытым небом
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин провёл время с сыном на стадионе под открытым небом в преддверии игры на арене для американского футбола «Метлайф-стэдиум». Напомним, в воскресенье, 18 февраля, там пройдёт матч с «Нью-Йорк Айлендерс» (23:00 мск).

Панарин вышел на лёд с сыном Лукой и помогал ему держать клюшку и бросать по воротам.

Панарин покатался с сыном на стадионе на открытом воздухе

«Нью-Йорк Рейнджерс» в текущем сезоне сыграл 54 матча, в которых набрал 73 очка, и занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

В нынешнем сезоне 32-лейтний Панарин сыграл 54 встречи, в которых забросил 31 шайбу и отдал 40 результативных передач. С 71 очком в активе форвард занимает шестое место в списке лучших бомбардиров НХЛ.

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