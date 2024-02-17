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«Надеюсь, заметят и примут меры». Форвард «Северстали» — о письме молодых игроков в ИИХФ

«Надеюсь, заметят и примут меры». Форвард «Северстали» — о письме молодых игроков в ИИХФ
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Нападающий «Северстали» Михаил Ильин высказался о письме нынешних и бывших игроков молодёжной сборной России в Международную федерацию хоккея (ИИХФ) с просьбой вернуть команду на международные соревнования.

«Конечно же, ждём положительного ответа. Исключать возврата на международную арену не стоит, но ситуация в мире сложная, к сожалению. Отчаиваться не стоит, но хотелось бы надеяться, что заметят и примут меры», — цитирует Ильина ТАСС.

Напомним, после обращения президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф ответил на письмо бывших и действующих хоккеистов молодёжной сборной России, в котором игроки обратились с требованием рассмотреть вопрос о возвращении национальной команды к матчам чемпионата мира.

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