«Надеюсь, заметят и примут меры». Форвард «Северстали» — о письме молодых игроков в ИИХФ

Нападающий «Северстали» Михаил Ильин высказался о письме нынешних и бывших игроков молодёжной сборной России в Международную федерацию хоккея (ИИХФ) с просьбой вернуть команду на международные соревнования.

«Конечно же, ждём положительного ответа. Исключать возврата на международную арену не стоит, но ситуация в мире сложная, к сожалению. Отчаиваться не стоит, но хотелось бы надеяться, что заметят и примут меры», — цитирует Ильина ТАСС.

Напомним, после обращения президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф ответил на письмо бывших и действующих хоккеистов молодёжной сборной России, в котором игроки обратились с требованием рассмотреть вопрос о возвращении национальной команды к матчам чемпионата мира.