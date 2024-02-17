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Чемпион мира назвал главного фаворита в борьбе за восьмое место на Востоке КХЛ

Чемпион мира назвал главного фаворита в борьбе за восьмое место на Востоке КХЛ
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Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин высказался о борьбе за восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

«Жаль, что у «Сибири» забрали четыре очка из-за той истории с лишним легионером. У команды сейчас меньше шансов в борьбе за восьмое место в Восточной конференции, но новосибирцы пришли в себя, стали более-менее играть и хотя бы набирать очки. Очень хорошие шансы у «Амура», хабаровчане борются. «Нефтехимик» что-то в последних матчах сбавил, а Хабаровск, наоборот, добавил. «Амур» в этой гонке фаворит», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, сейчас восьмую строчку занимает хабаровский «Амур» с 68 очками в активе.

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