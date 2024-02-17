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Президент Беларуси Лукашенко оправился от травмы ноги и сыграет в хоккей

Президент Беларуси Лукашенко оправился от травмы ноги и сыграет в хоккей
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко оправился от травмы ноги и сегодня, 17 февраля, сыграет в хоккей. Об этом сообщает телеграм-канал Пул Первого. Сегодня команда президента сыграет со сборной Гродненской области.

Напомним, в январе 2024 года Александр Лукашенко пропустил хоккейный матч своей команды с соперниками из Могилёвской области из-за полученной травмы. Как сообщил глава государства, он рубил дрова и ему на ступню упала колодка весом 80 килограммов.

Ранее в Ташкенте президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетили ледовый дворец «Хумо Арена», где смотрели хоккейный матч чемпионата Казахстана по хоккею между ХК «Хумо» (Ташкент) и ХК «Номад» (Астана).

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