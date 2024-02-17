Григорий Панин: красота хоккея не в жестоких силовых приёмах, а в игре

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о снижении количества жёстких силовых приёмов в Континентальной хоккейной лиге.

«Сейчас идёт тенденция на безопасность игроков и уменьшение количества травм. Она также направлена на то, чтобы хоккей был академичнее и динамичнее. Красота хоккея не в жестоких силовых приёмах, а в игре: интересные передачи, необычные завершения — болельщики приходят ради этого. Конечно, столкновения тоже вызывают определённые эмоции, но здесь нужно держать баланс и понимать: либо ты идёшь „убивать“, либо делаешь чистый силовой приём», — приводит слова Панина Охтинский пресс-центр.

В текущем сезоне Панин сыграл 47 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал три результативные передачи. Всего на счету 38-летнего игрока обороны 822 матча в КХЛ, в которых Панин забил 39 голов и отдал 126 передач при показателе полезности «+190».