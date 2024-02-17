Кожевников: у Ротенберга есть задатки, чтобы стать большим тренером

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о работе главного тренера СКА Романа Ротенберга и оценил шансы армейского клуба стать победителем Кубка Гагарина — 2024.

«Можно ли назвать Ротенберга сильным тренером? Это время покажет. За один сезон трудно что-то говорить, но задатки есть, чтобы стать большим тренером.

СКА – главный фаворит в борьбе за Кубок Гагарина? Не скажу, что главный, но один из главных. Посмотрим по второму раунду плей-офф, там будет всё решаться. Как будет перекрёстный, оттуда и будем делать выводы. Пока идёт работа, команда готовится. Но да, СКА – один из главных претендентов на Кубок Гагарина», — цитирует Кожевникова «ВсёПроСпорт».

Ранее главный тренер, заместитель главы совета директоров СКА Роман Ротенберг рассказал об экономическом эффекте для армейского клуба после переезда на новую «СКА Арену».