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Журналист: Самсонов снова выглядит надёжным вариантом в воротах «Торонто»

Журналист: Самсонов снова выглядит надёжным вариантом в воротах «Торонто»
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Журналист портала The Hockey Writers Джим Парсонс оценил игру российского голкипера «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова в последних матчах Национальной хоккейной лиги.

«Независимо от того, что происходило перед ним, Самсонов выглядел собранным и сосредоточенным в воротах. Его недавний успех предполагает, что он вернулся после его проблем в конце 2023 года. В последних семи матчах его статистика составляет 6-1-0. Он пропустил всего 14 голов за эти семь встреч. Самсонов снова выглядит надёжным вариантом на последнем рубеже «Торонто», — сказано в статье.

Напомним, 31 декабря «Торонто» выставлял голкипера на драфт отказов, однако затем, после прохождения игроком данной процедуры, он вернулся в состав команды после командировки в АХЛ.

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