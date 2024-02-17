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«Авангард» всухую уверенно обыграл «Металлург» и вышел на первое место на Востоке

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Авангард» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе «Авангарда» отличились Иван Николишин, Никита Холодилин и Артём Чмыхов.

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29-летний российский вратарь омичей Павел Хомченко отразил 41 бросок по воротам и впервые за 10 матчей за «Авангард» в нынешнем сезоне сыграл на ноль.

«Авангард», набрав 88 очков в 64 матчах, обошёл «Металлург» (87) и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ.

Отметим, что это была предпоследняя, пятая очная встреча между командами в нынешнем регулярном чемпионате. В сезонной серии между «Авангардом» и «Металлургом» вперёд вышли подопечные Михаила Кравца – 3-2.