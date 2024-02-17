«Авангард» стал лидером Востока. В первом раунде они могут встретиться с «Амуром»

Омский «Авангард» благодаря победе в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над магнитогорским «Металлургом» (3:0) возглавил турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ.

В активе омичей 88 очков в 64 матчах, им удалось обойти как раз таки «Металлург» (87). У их ближайшего преследователя в лице уфимского «Салавата Юлаева» — 85 очков, в случае сегодняшней победы над ярославским «Локомотивом» подопечные Козлова сравняются по очкам с «Металлургом».

Примечательно, что потенциальным соперником «Авангарда» в первом раунде Кубка Гагарина – 2024 может стать хабаровский «Амур», занимающий восьмую строчку на Востоке.

В оставшихся матчах «Авангард» встретится с «Автомобилистом», «Ладой» и «Трактором». «Металлург» — с «Ак Барсом», «Амуром» и «Витязем». Завершат регулярный чемпионат «Авангард» и «Металлург» очной встречей в Магнитогорске.