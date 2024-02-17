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Разин: мастерам «Металлурга» нужно посмотреть в зеркало, спросить с себя, почему нет голов

Разин: мастерам «Металлурга» нужно посмотреть в зеркало, спросить с себя, почему нет голов
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин высказался о неудачной серии команды после поражения от омского «Авангарда» (0:3) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Три поражения подряд? Все игры были разными. За сутки до игры с московским «Динамо» мы бегали с баллонами. Ребята получили нагрузки, и я был доволен, как команда сыграла в том функциональном состоянии. На выезде же и в Казани, и сегодня мы выиграли по всем компонентам, кроме забитых голов. Я считаю, что у нас команда с хорошими исполнителями, но им нужно посмотреть в зеркало и спросить прежде всего с себя, почему нет голов», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, ранее «Металлург» уступил «Ак Барсу» (1:2) и московскому «Динамо» (3:4 Б). Подопечные Разина упустили лидерство в Восточной конференции КХЛ.

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