Разин – о нуле голов в Омске: вратарь «Авангарда» давно не играл, на эмоциях всё переловил

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин после поражения в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ от «Авангарда» (0:3) оценил выступление 29-летнего российского вратаря омичей Павла Хомченко, отыгравшего на ноль впервые в сезоне.

«У нас много мастеров. Может, таких мастерюг, как Мозякин, нет, но очень хорошие исполнители, много ребят, забивших больше десяти голов в сезоне. Нам есть на кого опереться, на кого рассчитывать, просто бывают такие отрезки. Это хоккей. Сегодня вот вратарь соперника, он давно не играл, вышел на эмоциях и всё переловил. Можно на это свалить, но мы не смотрим на соперника.

Для меня лично нисколько не важно, на первом месте закончили регулярку или на третьем. Это никто потом не вспомнит. Сейчас впереди плей-офф, мы готовимся именно к этим матчам, а не кровь из носу боремся за первое место», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, 29-летний российский вратарь омичей Павел Хомченко отразил 41 бросок по воротам и впервые за 10 матчей за «Авангард» в нынешнем сезоне сыграл на ноль.