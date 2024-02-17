«Это тем, кто говорит, что у нас слабо забивают». Кравец – о рекорде «Авангарда» по голам

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (3:0), а также высказался о покорении своими подопечными отметки в 200 заброшенных шайб.

«Очень рад победе после двух тяжёлых игр на выезде. Надо было вылезать из этой небольшой ямы. Мы сегодня сделали это, несмотря на то, что несколько ребят у нас заболели — но те, кто вышел играть, сделали всё и даже больше, чтобы победить. Играли достаточно уверенно. «Металлург» — серьёзный соперник. Ошибки были, но делали правильные действия. Вратарь держал счёт и очень помогал команде. Ещё меня порадовало, что «Авангард» установил рекорд по забитым голам за сезон (200+ шайб в регулярке. – Прим. «Чемпионата»). Это тем, кто говорит, что у нас слабо забивают», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.