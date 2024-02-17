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Главный тренер «Авангарда» отреагировал на четырёхматчевую безголевую серию Рида Буше

Главный тренер «Авангарда» отреагировал на четырёхматчевую безголевую серию Рида Буше
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Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец после победы над магнитогорским «Металлургом» (3:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ признался, что не ставит цели удерживать первое место на Востоке, а также оценил выступления американского нападающего Рида Буше в последних матчах.

«Удерживать первое место не будем, будем тренировать в играх то, что нам нужно в плей-офф. Конечно, будем играть на победу в каждом матче, будем стараться делать правильные вещи – то есть, будем играть в командный хоккей, а там посмотрим, как получится.

Буше не забивает четыре матча подряд? Говорить о кризисе можно было бы, если бы у него не было моментов. А раз моменты есть – значит, будут голы», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в нынешнем сезоне Буше принял участие в 61 матче в составе «Авангарда», отметившись 77 (44+33) результативными действиями при показателе полезности «+26».

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