Капитан «Авангарда»: а что такого в потенциальной встрече с «Амуром» в плей-офф?

28-летний российский защитник и капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов после победы над магнитогорским «Металлургом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ высказался о потенциальном попадании на хабаровский «Амур» в первом раунде Кубка Гагарина – 2024.

«А что такого в потенциальных играх с «Амуром» в плей-офф? Лететь на Дальний Восток? Давайте разбираться. До Хабаровска из Омска лететь пять с половиной часов, до Москвы – четыре с половиной часа. Вообще не вижу разницы, к тому же со второго раунда перекрёстный плей-офф, да и все команды хорошие. Нужно любого обыгрывать, если мы хотим забрать кубок. Так что сегодня просто было важно выиграть матч.

Удалось сыграть спокойный и стабильный матч? Да Пашку (Хомченко, вратарь «Авангарда». – Прим. «Чемпионата») сегодня отмечу. Я насчитал как минимум три гола, которые должны были оказаться в наших воротах, а он вытащил. Поэтому такой результат, видно, что он соскучился по хоккею, большой молодец», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в нынешнем сезоне Шарипзянов принял участие в 63 матчах в составе «Авангарда», в которых отметился 51 (9+42) результативным действием при показателе полезности «+14».