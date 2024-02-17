Форвард «Металлурга»: было трудно против лидеров «Авангарда». Их нельзя слишком уважать

29-летний американский нападающий магнитогорского «Металлурга» Люк Джонсон отреагировал на поражение в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ от омского «Авангарда» (0:3).

Важная игра. К сожалению, не удалось добыть победу. Чувствовалось, будто это уже плей-офф. Несколько ошибок стоили нам победы, нам нужно отточить некоторые моменты, особенно в преддверии плей-офф.

Почему не получилось использовать моменты? Дело в завершении. Вратарь соперника сыграл хорошо, плюс нам немного не повезло с отскоками. Не думаю, что нам нужно об этом сильно переживать. Разница была в мелочах — мы не смогли реализовать моменты, упустили свои шансы. Нам было трудно против первого звена соперника. Это хорошие игроки, но их нельзя слишком сильно уважать, нужно играть жёстче, лишать их времени и пространства.

Думаю, сегодня многие игроки «Металлурга» сыграли хорошо, не смогу выделить одного. Временами мы играли хорошо, временами нет. Нужно просто поработать над некоторыми моментами», — передаёт слова Джонсона корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в нынешнем сезоне Джонсон принял участие в 61 матче регулярного чемпионата КХЛ, в которых записал на свой счёт 22 (12+10) очка и заработал коэффициент полезности «-7».