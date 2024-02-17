Кошелев эффектно реализовал штрафной бросок в матче со «Спартаком»

В Москве на стадионе «Мегаспорт» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Спартак» принимает казанский «Ак Барс». Завершился второй период, гости впереди – 2:0.

В середине встречи 28-летний российский нападающий казанского «Ак Барса» Семён Кошелев получил право на штрафной бросок после нарушения со стороны игрока московского «Спартака». Форвард сумел реализовать эту попытку, умело уложив на лёд голкипера москвичей Андрея Кареева и отправив шайбу под перекладину.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что Кошелев проводит свой 20-й матч в составе «Ак Барса». На его счету восемь шайб и пять результативных передач при показателе полезности «+5». Его контракт истекает 30 апреля нынешнего года.