У Артемия Панарина и Алисы Знарок родился второй сын

В семье 32-летнего российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарины и Алисы Знарок – пополнение. У них родился второй сын, сообщает «Матч ТВ».

Как отмечает источник, супруга Панарина и новорожденный ребёнок чувствуют себя хорошо. В январе 2023 года стало известно о рождении первого ребёнка в семье Панариных – сына Луки.

Напомним, в нынешнем сезоне Панарин принял участие в 54 матчах в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», отметившись 71 (31+40) результативным действием при показателе полезности «+2». Всего за карьеру в НХЛ на его счету 644 встречи и 732 (247+485) очка.

Контракт 32-летнего российского нападающего с «Нью-Йорк Рейнджерс» на общую сумму в $ 81,5 млн ($ 11,64 млн) рассчитан до 2026 года.