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Козлов объяснил второе кряду поражение «Салавата Юлаева» без заброшенных шайб

Козлов объяснил второе кряду поражение «Салавата Юлаева» без заброшенных шайб
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Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов отреагировал на поражение своих подопечных в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» (0:3).

«Всегда приятно возвращаться в Ярославль. С «Локомотивом» тяжело играть, когда эта команда начинает вести по счёту. Пропустили быстрый первый гол. Затем «Локомотив» очень вязко играл в средней зоне, в зоне обороны. Мы очень много сил тратили на прохождение средней зоны. Очень много было потерь. Не самая лучшая наша игра. Это было видно и по движению, и по единоборствам. Мы проиграли много важных моментов. У нас через день «Динамо», нос выше, делаем выводы и готовимся.

Ноль голов в двух матчах? У нас есть несколько матчей подкорректировать некоторые моменты. Нужно правильно провести анализ. Ещё нужно подвести ребят физически к важным матчам.

Проиграли в движении? У нас сейчас шесть матчей с топовыми соперниками, это сказывается. В этих матчах мы отдавали много физических и эмоциональных сил. Какой есть календарь, такой и есть. Мы можем только адаптироваться под него», — приводит слова Козлова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, «Салават Юлаев», набрав 85 очков в 64 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Уже в понедельник, 19 февраля, уфимцы проведут заключительную выездную игру в этом регулярном чемпионате КХЛ с московским «Динамо».

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