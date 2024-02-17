Фанат в спешке упал с лестницы, чтобы сделать селфи с Овечкиным. Александр не отказал ему

Один из болельщиков «Вашингтон Кэпиталз», Стив Медейрос, рассказал забавную историю своего селфи с 38-летним российским нападающим «столичных» Александром Овечкиным. Об этом информирует Russian Machine Never Breaks.

«Как я оказался на арене? Лучший друг моего тестя, Крис Дюпон, знаком с помощником главного тренера Скоттом Алленом. Он потрясающий человек. Именно благодаря нему я получил такую возможность. Увидев Александра на арене, я побежал догонять его, пока он не ушёл. Тогда-то и произошла неприятная ситуация.

Я полетел вниз по лестнице, споткнулся и упал по меньшей мере с дюжины ступенек. Но я смог подняться самостоятельно уже внизу, и тогда другой болельщик сказал: «Чувак, у тебя течёт кровь». Я сказал: «Разберёмся с этим потом». У подтрибунного помещения я увидел Ови. Он подождал меня, сказав, что у меня идёт кровь, я лишь улыбнулся и сделал снимок. Александр был очень мил.

Я растерялся и забыл попросить его оставить автограф на майке, но ничего. Фотография получилась потрясающей», — подытожил свой рассказ Медейрос.

Болельщик «Вашингтона» сделал селфи с Овечкиным с рассечением на лице. Фото: Russian Machine Never Breaks.

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 49 матчах в составе «Вашингтон Кэпиталз», в которых отметился 37 (14+23) результативными действиями при показателе полезности «-17».