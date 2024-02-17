Яромир Ягр принял участие в тренировке «Питтсбурга»

52-летний чешский нападающий Яромир Ягр, известный по своим выступлениям в НХЛ, в преддверии торжественной церемонии поднятия свитера и выведения номера на арене «Питтсбург Пингвинз» провёл тренировку в составе команды. Об этом информирует пресс-служба клуба в социальной сети Х (ранее Twitter).

На опубликованных снимках Ягр улыбается в компании звёздного канадского нападающего Сидни Кросби.

Ягр и Кросби на тренировке «Питтсбурга». Фото: Социальные сети «Питтсбург Пингвинз».

Яромир Ягр на тренировке «Питтсбурга». Фото: Социальные сети «Питтсбург Пингвинз».

Напомним, что церемония состоится перед домашней встречей «Питтсбург Пингвинз» с «Лос-Анджелес Кингз» 19 февраля, начало которой запланировано на 2:00 мск.

Ягр выступал в составе «Питтсбурга» на протяжении 11 лет – с 1990 по 2001 год. После этого он играл за «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфию Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориду Пантерз» и «Калгари Флэймз». Всего за карьеру в НХЛ он провёл 1733 матча, в которых отметился 1921 (766+1155) результативными действиями при показателе полезности «+322».