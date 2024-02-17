«Лидер на льду и в раздевалке». Пинчук назвал игрока, на которого следует равняться

22-летний белорусский нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук назвал опытного капитана «зубров» Андрея Стася игроком, на которого следует равняться.

«По трудоспособности — Андрюха Стась. Как он играет, как борется на площадке, как блокирует броски… Он лидер на льду и в раздевалке. Наверное, он служит главным примером», — приводит слова Пинчука Legalbet.

Напомним, Пинчук недавно вернулся на лёд после травмы. Он не играл в матчах КХЛ с декабря 2023 года. Всего в нынешнем сезоне КХЛ на счету Виталия 40 матчей, в которых ему удалось набрать 22 (9+13) очка и заработать коэффициент полезности «+6». Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля 2025 года.

35-летний Андрей Стась провёл 59 встреч в текущем розыгрыше регулярного сезона КХЛ, отметившись 17 (10+7) результативными действиями при показателе полезности «-2».