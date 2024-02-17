Малкин – о тренировке с Ягром: похоже на фантастику. Удивляет, как он хорошо катается

37-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился впечатлениями от совместной тренировки с 52-летним легендарным чешским нападающим Яромиром Ягром.

«Легенда на льду – это похоже на фантастику. Мы понимаем, насколько он хорош. Но меня удивляет, насколько Яромир хорошо катается. Рад был потренироваться с ним сегодня, это будут отличные воспоминания для меня. В детстве я смотрел его игры. Это был отличный день, надеюсь, что завтра будет такой же.

Участие Ягра в матче? Сейчас у нас команда постарше. Может быть, как пришло его время», — приводит слова Малкина пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, что 19 февраля перед началом домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» состоится торжественная церемония поднятия свитера Яромира Ягра на арене «Питтсбург Пингвинз» и выведения номера из обращения.

Яромир Ягр провёл тренировку с «Питтсбургом». Видео доступно на «Чемпионате».

