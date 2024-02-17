Ягр – о предстоящей торжественной церемонии: немного переживаю, но это большая честь

52-летний легендарный чешский нападающий Яромир Ягр поделился ожиданиями от предстоящей торжественной церемонии поднятия свитера на домашнем стадионе «Питтсбург Пингвинз» – «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и выведения его 68-го номера из обращения.

«Я немного переживаю по этому поводу. Кажется, я им не нравлюсь. Но, с другой стороны, что бы не произошло в воскресенье, для меня это большая честь. Повторюсь, это большая честь», — приводит слова Ягра пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Яромир Ягр провёл тренировку с «Питтсбургом». Видео доступно на «Чемпионате».



Ягр выступал в составе «Питтсбурга» на протяжении 11 лет – с 1990 по 2001 год и дважды выиграл Кубок Стэнли с командой. После этого он играл за «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфию Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориду Пантерз» и «Калгари Флэймз». Всего за карьеру в НХЛ он провёл 1733 матча, в которых отметился 1921 (766+1155) результативными действиями при показателе полезности «+322».