Передача Тарасенко не спасла «Оттаву» от поражения в матче с «Чикаго»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Чикаго на «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе «Чикаго» забивали Ник Фолиньо, Коннор Бедард и Джейсон Дикинсон.

За «Оттаву» отличились Тим Штюцле и Джейкоб Чикран. Российский нападающий Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. Защитник Артём Зуб завершился матч с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Чикаго» прервал восьмиматчевую серию поражений. «Оттава», в свою очередь, потерпела второе поражение кряду.

В следующем матче «Чикаго» встретится с «Каролиной Харрикейнз», а «Оттава» проведёт матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг».