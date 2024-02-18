Передача Тарасенко не спасла «Оттаву» от поражения в матче с «Чикаго»
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Чикаго на «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Фолиньо (Курашев, Бедард) – 13:29 1:1 Штюцле (Жиру, Жозеф) – 15:57 1:2 Чикран – 28:13 (pp) 2:2 Бедард (Курашев) – 30:54 3:2 Дикинсон (Джонсон, Андерсон) – 58:08
В составе «Чикаго» забивали Ник Фолиньо, Коннор Бедард и Джейсон Дикинсон.
За «Оттаву» отличились Тим Штюцле и Джейкоб Чикран. Российский нападающий Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. Защитник Артём Зуб завершился матч с коэффициентом полезности «-1».
Таким образом, «Чикаго» прервал восьмиматчевую серию поражений. «Оттава», в свою очередь, потерпела второе поражение кряду.
В следующем матче «Чикаго» встретится с «Каролиной Харрикейнз», а «Оттава» проведёт матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Комментарии
- 18 февраля 2024
-
01:59
-
01:43
- 17 февраля 2024
-
23:58
-
23:39
-
23:31
-
23:09
-
22:52
-
22:32
-
22:21
-
21:58
-
21:55
-
21:46
-
21:31
-
21:17
-
20:58
-
20:37
-
20:30
-
20:27
-
20:14
-
20:08
-
20:03
-
19:59
-
19:49
-
19:35
-
19:21
-
19:11
-
19:08
-
18:55
-
18:38
-
18:24
-
18:11
-
18:07
-
18:03
-
17:57
-
17:54
Партнерский контент