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Передача Тарасенко не спасла «Оттаву» от поражения в матче с «Чикаго»

Передача Тарасенко не спасла «Оттаву» от поражения в матче с «Чикаго»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Чикаго на «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Фолиньо (Курашев, Бедард) – 13:29     1:1 Штюцле (Жиру, Жозеф) – 15:57     1:2 Чикран – 28:13 (pp)     2:2 Бедард (Курашев) – 30:54     3:2 Дикинсон (Джонсон, Андерсон) – 58:08    

В составе «Чикаго» забивали Ник Фолиньо, Коннор Бедард и Джейсон Дикинсон.

За «Оттаву» отличились Тим Штюцле и Джейкоб Чикран. Российский нападающий Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. Защитник Артём Зуб завершился матч с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Чикаго» прервал восьмиматчевую серию поражений. «Оттава», в свою очередь, потерпела второе поражение кряду.

В следующем матче «Чикаго» встретится с «Каролиной Харрикейнз», а «Оттава» проведёт матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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