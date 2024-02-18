Василевский пропустил шесть шайб за два периода матча с «Флоридой», у Кучерова «-4»
Поделиться
В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флориду Пантерз».
НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 9
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Хагель (Чирелли) – 00:24 1:1 Монтур (Беннетт) – 07:01 1:2 Беннетт (Ткачук, Куликов) – 12:28 1:3 Стенлунд (Ломберг, Махура) – 17:44 1:4 Форслинг – 18:38 1:5 Ткачук (Барков, Монтур) – 20:23 (pp) 1:6 Ткачук (Вераге, Монтур) – 21:37 (pp) 1:7 Вераге (Беннетт, Ткачук) – 41:05 1:8 Беннетт (Родригес, Лунделль) – 41:55 (pp) 1:9 Вераге (Форслинг, Райнхарт) – 44:09 2:9 Пойнт (Кучеров) – 50:51 (pp)
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 6:1 в пользу гостей. Российский голкипер Андрей Василевский пропустил шесть шайб. Форвард Никита Кучеров заработал коэффициент полезности «-4».
На данный момент «Тампа» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 65 очков. Победная серия команды составляет три матча.
«Флорида», в свою очередь, занимает второе место на Востоке, набрав 74 очка. От лидирующего «Бостона» команда отстаёт на одно очко. «Флорида» выиграла четыре последних матча.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 февраля 2024
-
03:49
-
03:49
-
02:51
-
01:59
-
01:43
- 17 февраля 2024
-
23:58
-
23:39
-
23:31
-
23:09
-
22:52
-
22:32
-
22:21
-
21:58
-
21:55
-
21:46
-
21:31
-
21:17
-
20:58
-
20:37
-
20:30
-
20:27
-
20:14
-
20:08
-
20:03
-
19:59
-
19:49
-
19:35
-
19:21
-
19:11
-
19:08
-
18:55
-
18:38
-
18:24
-
18:11
-
18:07
Партнерский контент