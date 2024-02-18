Василевский пропустил шесть шайб за два периода матча с «Флоридой», у Кучерова «-4»

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 6:1 в пользу гостей. Российский голкипер Андрей Василевский пропустил шесть шайб. Форвард Никита Кучеров заработал коэффициент полезности «-4».

На данный момент «Тампа» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 65 очков. Победная серия команды составляет три матча.

«Флорида», в свою очередь, занимает второе место на Востоке, набрав 74 очка. От лидирующего «Бостона» команда отстаёт на одно очко. «Флорида» выиграла четыре последних матча.