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Василевский пропустил шесть шайб за два периода матча с «Флоридой», у Кучерова «-4»

Василевский пропустил шесть шайб за два периода матча с «Флоридой», у Кучерова «-4»
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В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флориду Пантерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 9
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Хагель (Чирелли) – 00:24     1:1 Монтур (Беннетт) – 07:01     1:2 Беннетт (Ткачук, Куликов) – 12:28     1:3 Стенлунд (Ломберг, Махура) – 17:44     1:4 Форслинг – 18:38     1:5 Ткачук (Барков, Монтур) – 20:23 (pp)     1:6 Ткачук (Вераге, Монтур) – 21:37 (pp)     1:7 Вераге (Беннетт, Ткачук) – 41:05     1:8 Беннетт (Родригес, Лунделль) – 41:55 (pp)     1:9 Вераге (Форслинг, Райнхарт) – 44:09     2:9 Пойнт (Кучеров) – 50:51 (pp)    

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 6:1 в пользу гостей. Российский голкипер Андрей Василевский пропустил шесть шайб. Форвард Никита Кучеров заработал коэффициент полезности «-4».

На данный момент «Тампа» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 65 очков. Победная серия команды составляет три матча.

«Флорида», в свою очередь, занимает второе место на Востоке, набрав 74 очка. От лидирующего «Бостона» команда отстаёт на одно очко. «Флорида» выиграла четыре последних матча.

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