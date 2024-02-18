Передача Капризова не помогла «Миннесоте» обыграть «Баффало»

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Сегодня, 18 февраля, «Миннесота Уайлд» на своей площадке обыграла «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершилась со счётом 2:3 в овертайме (0:0, 0:0, 2:2, 0:1).

В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Йоэль Эрикссон Эк и Деклан Чисхольм. У Кирилла Капризова в сегодняшнем матче голевая передача. В составе «Баффало» забросили Кейси Миттельштадт, Джордан Гринвей и Хенри Йокихарью.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После 54 матчей «Миннесота» занимает 10-е место в Западной конференции с 56 очками. «Баффало» расположился на 13-м месте Восточной конференции, набрав 52 очка.

В следующем матче «Миннесота» встретится с «Ванкувер Кэнакс», а «Баффало» проведёт матч с «Анахайм Дакс».

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