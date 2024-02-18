Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Передача Капризова не помогла «Миннесоте» обыграть «Баффало»

Передача Капризова не помогла «Миннесоте» обыграть «Баффало»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 18 февраля, «Миннесота Уайлд» на своей площадке обыграла «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершилась со счётом 2:3 в овертайме (0:0, 0:0, 2:2, 0:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Миттельштадт (Йокихарью) – 40:39     1:1 Эрикссон Эк (Капризов) – 44:02     2:1 Чисхольм (Юханссон, Росси) – 51:21 (pp)     2:2 Козенс (Гринвей, Томпсон) – 59:23     2:3 Йокихарью (Так, Томпсон) – 61:29    

В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Йоэль Эрикссон Эк и Деклан Чисхольм. У Кирилла Капризова в сегодняшнем матче голевая передача. В составе «Баффало» забросили Кейси Миттельштадт, Джордан Гринвей и Хенри Йокихарью.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После 54 матчей «Миннесота» занимает 10-е место в Западной конференции с 56 очками. «Баффало» расположился на 13-м месте Восточной конференции, набрав 52 очка.

В следующем матче «Миннесота» встретится с «Ванкувер Кэнакс», а «Баффало» проведёт матч с «Анахайм Дакс».

Материалы по теме
Финский журналист выступил с жёсткой критикой российских игроков НХЛ после статьи Athletic
Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ

Капризов получил шлем лучшего игрока за хет-трик:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android