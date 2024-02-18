Остон Мэттьюс установил рекорд «Торонто» по количеству хет-триков за сезон

В Торонто (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Анахайм Дакс».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 7:1 в пользу хозяев. В составе «Торонто» очередной хет-трик на свой счёт записал Остон Мэттьюс.
Таким образом, он оформил свой шестой хет-трик в сезоне, установив рекорд франшизы.
Ранее сообщалось, что Мэттьюс стал первым игроком «Торонто» за 28 лет, которому удалось оформить натуральный хет-трик в домашнем матче.
В нынешнем сезоне Мэттьюс принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 48 голов и 23 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету Остона 347 шайб и 266 результативных передач в 533 матчах.
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