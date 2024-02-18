Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Остон Мэттьюс установил рекорд «Торонто» по количеству хет-триков за сезон

Остон Мэттьюс установил рекорд «Торонто» по количеству хет-триков за сезон
Аудио-версия:
Комментарии

В Торонто (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Анахайм Дакс».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
3-й период
8 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Мэттьюс (Нис, Марнер) – 03:41     2:0 Макманн (Робертсон, Лажуа) – 06:06 (pp)     3:0 Маккейб (Нюландер, Доми) – 10:33     3:1 Ватрано (Строум, Сильверберг) – 11:32 (pp)     4:1 Нюландер (Лильегрен, Мэттьюс) – 17:37 (pp)     5:1 Мэттьюс (Марнер, Нюландер) – 20:50 (pp)     6:1 Бертуцци (Мэттьюс, Лильегрен) – 22:51 (pp)     7:1 Мэттьюс (Нис, Маккейб) – 25:39     8:1 Макманн (Хольмберг, Доми) – 37:58    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 7:1 в пользу хозяев. В составе «Торонто» очередной хет-трик на свой счёт записал Остон Мэттьюс.

Таким образом, он оформил свой шестой хет-трик в сезоне, установив рекорд франшизы.

Ранее сообщалось, что Мэттьюс стал первым игроком «Торонто» за 28 лет, которому удалось оформить натуральный хет-трик в домашнем матче.

В нынешнем сезоне Мэттьюс принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 48 голов и 23 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету Остона 347 шайб и 266 результативных передач в 533 матчах.

Материалы по теме
Мэттьюс стал первым игроком НХЛ за 28 лет, кто забил 45 голов в 51 игре со старта сезона
Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android