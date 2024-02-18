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Остон Мэттьюс повторил достижение Марио Лемье в НХЛ 28-летней давности

Остон Мэттьюс повторил достижение Марио Лемье в НХЛ 28-летней давности
Остон Мэттьюс
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Анахайм Дакс». После двух периодов хозяева впереди — 8:1.

В составе хозяев 5 (3+2) очками отметился американский нападающий Остон Мэттьюс, для которого оформленный хет-трик стал уже шестым в нынешнем сезоне. Лучший снайпер регулярного чемпионата НХЛ установил клубный рекорд по количеству хет-триков в одном сезоне.

Таким образом Остон повторил достижение канадской легенды Марио Лемье в НХЛ 28-летней давности, став первым с тех пор игроком с шестью хет-триками в одной регулярке.

В нынешнем сезоне 26-летний форвард принял участие в 52 матчах сезона, в которых забросил 48 шайб и сделал 23 результативные передачи при показателе полезности "+20".

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