Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торонто» забросил «Анахайму» девять шайб, Мэттьюс набрал пять очков

«Торонто» забросил «Анахайму» девять шайб, Мэттьюс набрал пять очков
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 17 на 18 февраля мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Торонто Мэйпл Лифс» разгромили «Анахайм Дакс» со счётом 9:2.

НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь

«Кленовые листья» уже за первые 11 минут встречи организовали себе преимущество в три шайбы, а после ответного гола «Анахайма» на 12-й минуте и реализации большинства на 18-й минуте канадский клуб выиграл стартовый период со счётом 4:1. Во втором периоде хоккеисты «Торонто» забросили ещё четыре шайбы, не пропустив ни одной. В концовке игры соперники обменялись голами.

Самым результативным игроком матча стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, на счету которого пять набранных очков — три заброшенные шайбы и два ассиста. Эта победа стала для «Мэйпл Лифс» третьей подряд в регулярном чемпионате.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
9 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Мэттьюс (Нис, Марнер) – 03:41     2:0 Макманн (Робертсон, Лажуа) – 06:06 (pp)     3:0 Маккейб (Нюландер, Доми) – 10:33     3:1 Ватрано (Строум, Сильверберг) – 11:32 (pp)     4:1 Нюландер (Лильегрен, Мэттьюс) – 17:37 (pp)     5:1 Мэттьюс (Марнер, Нюландер) – 20:50 (pp)     6:1 Бертуцци (Мэттьюс, Лильегрен) – 22:51 (pp)     7:1 Мэттьюс (Нис, Маккейб) – 25:39     8:1 Макманн (Доми, Лильегрен) – 37:58     8:2 Строум (Линдстрём, Киллорн) – 55:36     9:2 Робертсон (Макманн) – 57:54    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android