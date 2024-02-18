«Торонто» забросил «Анахайму» девять шайб, Мэттьюс набрал пять очков

В ночь с 17 на 18 февраля мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Торонто Мэйпл Лифс» разгромили «Анахайм Дакс» со счётом 9:2.
«Кленовые листья» уже за первые 11 минут встречи организовали себе преимущество в три шайбы, а после ответного гола «Анахайма» на 12-й минуте и реализации большинства на 18-й минуте канадский клуб выиграл стартовый период со счётом 4:1. Во втором периоде хоккеисты «Торонто» забросили ещё четыре шайбы, не пропустив ни одной. В концовке игры соперники обменялись голами.
Самым результативным игроком матча стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, на счету которого пять набранных очков — три заброшенные шайбы и два ассиста. Эта победа стала для «Мэйпл Лифс» третьей подряд в регулярном чемпионате.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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