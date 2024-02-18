Овечкин вышел на чистое 41-е место в истории НХЛ по числу проведённых матчей

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе третьего периода гости впереди — 3:2.

В этом матче принимает участие капитан столичной команды Александр Овечкин. Российский форвард отметился результативной передачей и вышел на чистое 41-е место в истории НХЛ по числу проведённых матчей. 38-летний нападающий сейчас проводит 1397-й матч за карьеру в лиге, превзойдя показатель известного канадского хоккеиста словацкого происхождения Стэна Микиты (1396).

Следующей целью Овечкина является Дэйл Хантер, на счету которого 1407 встреч. Рекордсменом НХЛ по количеству сыгранных матчей является канадский нападающий Патрик Марло, проведший 1779 матчей.