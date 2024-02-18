Овечкин сократил отставание от Коффи в списке бомбардиров всех времён НХЛ до восьми очков

В ночь с 17 на 18 февраля мск на арене «Белл-центра» в канадском Монреале состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. Встреча «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз» завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Капитан «Вашингтона» российский нападающий Александр Овечкин записал на свой счёт одну результативную передачу. В активе занимающего 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ 38-летнего капитана столичной команды стало 1523 (836+687) очка в североамериканской лиге. Таким образом, он сократил отставание от располагающегося на 15-й позиции известного в прошлом канадского защитника Пола Коффи (1531) до восьми очков.

Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (2857), а среди действующих игроков на первом месте располагается капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (1556).